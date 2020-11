Aprilia Ragazzo di 23 anni arrestato per droga

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Nella tarda serata di ieri, ad Aprila (LT), i militari del dipendente NORM hannoundi 23, per possesso di. Al termine di un servizio finalizzato alla prevenzione ed alla repressione dello spaccio nella zona delle case popolari, il, classe 1997,è statoin flagranza di reato. Leggi anche: Anziano preleva al bancomat e provano a derubarlo: intervengono i Carabinieri Il giovane si trovava in possesso di 600gr di marijuana, 800gr di hashish, il materiale per il confezionamento e 2 bilancini di precisione. Al termine delle formalità di rito, L.G., residente di Aprila, è stato accompagnato presso la locale casa circondariale, in attesa del processo, che verrà celebrato con rito direttissimo. su Il Corriere della Città.

