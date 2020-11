Appropriazione indebita in azienda Nei guai 2 soci: sequestrati 300 mila euro (Di mercoledì 25 novembre 2020) Due imprenditori brianzoli, soci di un’impresa di commercio internazionale di prodotti elettronici con sede a Seveso (Monza), sono stati denunciati dalla Guardia di Finanza per Appropriazione indebita, in concorso con un terzo professionista residente in provincia di Bergamo. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 25 novembre 2020) Due imprenditori brianzoli,di un’impresa di commercio internazionale di prodotti elettronici con sede a Seveso (Monza), sono stati denunciati dalla Guardia di Finanza per, in concorso con un terzo professionista residente in provincia di Bergamo.

Ultime Notizie dalla rete : Appropriazione indebita File e dati informatici: finalmente c'è tutela contro il reato di appropriazione indebita Cyber Security 360 Bergamo, sequestrati 300 mila euro ai soci infedeli

Due imprenditori brianzoli, in concordo con un terzo professionista bergamasco, avrebbero sovrafatturato delle forniture per appropriarsi dei soldi dell’azienda di commercio internazionale di prodotti ...

