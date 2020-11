Anticipazioni UN POSTO AL SOLE di Giovedì 26 Novembre 2020

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 25 novembre 2020)UPAS della puntata del 26Episodio numero 5.574 Dopo aver affrontato Susanna (Agnese Lorenzini), intimandole di lasciarlo in pace, Niko (Luca Turco) reagisce male anche sul lavoro e la famiglia è preoccupata per lui perché il ragazzo sembra ormai fuori controllo. Usando la dialettica, Michele (Alberto Rossi) riesce a tenere sotto controllo i contestatori in radio e con Silvia (Luisa Amatucci) ha luogo un difficile confronto. Fabrizio (Giorgio Borghetti) è convinto di essersi liberato finalmente di Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli), ma Ferri e Lara (Chiara Conti) si preparano a sferrare l’ultimo attacco. Vi ricordiamo che nella nostra rubrica “Tv & Gossip” potete trovare tutte le altrerelative ad Unal.*Foto di Giuseppe ...