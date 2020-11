Angela Merkel | l’uomo che con l’auto si è schiantato contro l’ingresso del suo ufficio lo aveva già fatto 6 anni fa

ArturoP66023286 : Auto si schianta contro la recinzione dell'ufficio di Angela Merkel a Berlino - ArturoP66023286 : Germania, auto si schianta contro gli uffici di Angela Merkel - cagliaripad : Germania, auto si schianta contro gli uffici di Angela Merkel - Matteo0923 : RT @SVoxitalia: Angela Merkel, auto si schianta all'ingresso del suo ufficio. Sulla fiancata la scritta: 'Maledetti assassini di ... https:… - SVoxitalia : Angela Merkel, auto si schianta all'ingresso del suo ufficio. Sulla fiancata la scritta: 'Maledetti assassini di ... -

Ultime Notizie dalla rete : Angela Merkel

"La cancelliera, gli altri membri del governo e le persone che lavorano nella cancelleria non sono mai stati in pericolo", ha detto il portavoce del ...(ANSA) - BERLINO, 25 NOV - Il governo tedesco ha fissato per il 26 settembre la data in cui si dovrebbero tenere le prossime elezioni federali. È quanto ha comunicato la portavoce Martina Fietz in con ...