Andria, scoperti in azienda 12 lavoratori in nero: 6 con il reddito di cittadinanza (Di mercoledì 25 novembre 2020) Andria - I Finanzieri della Compagnia di Andria, al termine di indagini in materia di 'sommerso da lavoro', hanno individuato, presso una società andriese la presenza di 12 lavoratori 'in nero' dei ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 25 novembre 2020)- I Finanzieri della Compagnia di, al termine di indagini in materia di 'sommerso da lavoro', hanno individuato, presso una società andriese la presenza di 12'in' dei ...

Cinzialatin : RT @LaGazzettaWeb: Andria, scoperti in azienda 12 lavoratori in nero: 6 con il reddito di cittadinanza - LaGazzettaWeb : Andria, scoperti in azienda 12 lavoratori in nero: 6 con il reddito di cittadinanza -