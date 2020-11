‘Andare Avanti’: “Sindaco Salerno firmi petizione per la terapia intensiva pediatrica” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Tempo di lettura: 5 minuti“Il Sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, si unisca alla nostra battaglia. firmi la petizione o trovi comunque il modo di lavorare affinché la Giunta regionale della Campania istituisca dei posti letto di terapia intensiva Pediatrica a Salerno”. Così il giornalista Gaetano Amatruda dell’Associazione ‘Andare Avanti’. L’Associazione ha avviato una raccolta di firme, certificata la carenza nel salernitano, per chiedere unità di terapia intensiva e sub- intensiva per chi è in fascia pediatrica. “Il primo cittadino, mosso dalla esigenza di tutelare i più piccoli, ha chiuso gli asili e le elementari. Ora – rilancia Amatruda – faccia qualcosa in più e di più forte per prevenire e ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Tempo di lettura: 5 minuti“Il Sindaco di, Vincenzo Napoli, si unisca alla nostra battaglia.lao trovi comunque il modo di lavorare affinché la Giunta regionale della Campania istituisca dei posti letto diPediatrica a”. Così il giornalista Gaetano Amatruda dell’Associazione. L’Associazione ha avviato una raccolta di firme, certificata la carenza nel salernitano, per chiedere unità die sub-per chi è in fascia pediatrica. “Il primo cittadino, mosso dalla esigenza di tutelare i più piccoli, ha chiuso gli asili e le elementari. Ora – rilancia Amatruda – faccia qualcosa in più e di più forte per prevenire e ...

CarloCalenda : La vicenda della Calabria è surreale ma sono mesi che sentiamo annunci a cui non seguono mai i fatti. Non possiamo… - team_world : Cosa ne pensate di #Monster, il nuovo singolo di SHAWN MENDES con JUSTIN BIEBER? Shawn ha dichiarato: ?il brano par… - emilytapjndercu : @Vascolizzata2 Voi non capite niente, oltre al figlio ha anche un bel pilota giovane che la aspetta?? quindi pier fa… - chittaponpon : non riesco ad andare avanti - lorenzourbinat1 : @BeppeMarinari @OGiannino @LaStampa Puoi andare avanti quanto vuoi . Rapporto debito pil 2007 103% Rapporto debito… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Andare Avanti’ Napoli Calcio – Calciomercato: Benevento su Llorente, c’è richiesta ufficiale Forza Napoli