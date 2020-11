Amici, Rosa sbotta contro la maestra Alessandra Celentano: “Mi sono rotta…” (Di mercoledì 25 novembre 2020) La ballerina Rosa ha letteralmente sbottato nella scuola di Amici di Maria De Filippi, in uno sfogo destinato alla maestra di danza Alessandra Celentano, per via del duro giudizio ricevuto da quest’ultima nell’ultimo speciale del talent-show di Canale 5. Nel dettaglio, nella puntata di sabato, la Celentano aveva definito Rosa poco più di una “ballerina mediocre e bella”, un’opinione che ha mandato su tutte le furie Rosa, allieva che ha conquistato la maglia grazie al giudizio positivo espresso dalla maestra Lorella Cuccarini, sua mentore. Nel suo sfogo post-speciale, la napoletana ha usato un linguaggio colorito per esprimere il suo dissenso rispetto alla opinione della esperta di danza classica. Scopriamo insieme cosa ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 25 novembre 2020) La ballerinaha letteralmenteto nella scuola didi Maria De Filippi, in uno sfogo destinato alladi danza, per via del duro giudizio ricevuto da quest’ultima nell’ultimo speciale del talent-show di Canale 5. Nel dettaglio, nella puntata di sabato, laaveva definitopoco più di una “ballerina mediocre e bella”, un’opinione che ha mandato su tutte le furie, allieva che ha conquistato la maglia grazie al giudizio positivo espresso dallaLorella Cuccarini, sua mentore. Nel suo sfogo post-speciale, la napoletana ha usato un linguaggio colorito per esprimere il suo dissenso rispetto alla opinione della esperta di danza classica. Scopriamo insieme cosa ...

