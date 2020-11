Ambiente, Spazio e Difesa, vi spiego cosa bolle in pentola in Europa. Parla Calleja (Di mercoledì 25 novembre 2020) È un amico dell’Italia, e non solo perché Parla bene l’italiano ed è stato nominato direttore generale per l’Industria e l’Impresa da Antonio Tajani, quando era vicepresidente della Commissione Europea. Daniel Calleja, spagnolo, sessant’anni, il 15 luglio, dopo essere stato anche Direttore Generale per l’Ambiente ed aver sfiorato la nomina a Segretario Generale, è nominato dalla Presidente Ursula von der Leyen direttore generale del Servizio giuridico della Commissione europea. Si tratta di una posizione chiave nell’esecutivo Ue, date le grandi sfide che l’Europa deve affrontare oggi. E riguarda ogni politica europea. Lo abbiamo intervistato per Formiche.net. cosa significa essere a capo del Servizio giuridico della Commissione europea? Significa fornire al Collegio dei Commissari la migliore ... Leggi su formiche (Di mercoledì 25 novembre 2020) È un amico dell’Italia, e non solo perchébene l’italiano ed è stato nominato direttore generale per l’Industria e l’Impresa da Antonio Tajani, quando era vicepresidente della Commissione Europea. Daniel, spagnolo, sessant’anni, il 15 luglio, dopo essere stato anche Direttore Generale per l’ed aver sfiorato la nomina a Segretario Generale, è nominato dalla Presidente Ursula von der Leyen direttore generale del Servizio giuridico della Commissione europea. Si tratta di una posizione chiave nell’esecutivo Ue, date le grandi sfide che l’deve affrontare oggi. E riguarda ogni politica europea. Lo abbiamo intervistato per Formiche.net.significa essere a capo del Servizio giuridico della Commissione europea? Significa fornire al Collegio dei Commissari la migliore ...

lapiazzaweb : Il Comune di Mira vuole utilizzare lo spazio per momenti aggregativi culturali ma anche come vetrina per organizzar… - andreabettini : Alle 17.15 avrò il piacere di moderare il panel sul tema 'Fisica per l'ambiente' del #FestivaldelleScienze. Come mo… - tribecla : RT @CmccClimate: #25novembre 17:15 #FestivaldelleScienze Fisica per l'ambiente Mariaelena Fedi @INFN_ Firenze Francesco Longo @ASI_spazio… - codice_edizioni : RT @Luciaritrovato: . @Dospe @ASviSItalia al National Geographic Festival delle Scienze per parlare dell’agenda 2030 sul clima e sull’ambie… - CmccClimate : #25novembre 17:15 #FestivaldelleScienze Fisica per l'ambiente Mariaelena Fedi @INFN_ Firenze Francesco Longo… -

Ultime Notizie dalla rete : Ambiente Spazio UE: là dove lo spazio punta al verde — L'Indro L'Indro Abusi, da un anno al Comando dei Carabinieri c’è “Una stanza tutta per sé”

L'Arma ha dedicato uno spazio all'accoglienza delle vittime di violenze, anche per aumentare la cultura dell'attenzione a questi fenomeni.

CSRGATE, di Raffaella Papa, Presidente Associazione Spazio alla Responsabilità

Prendendo spunto dall’omonimo libro pubblicato a giugno scorso, si avvia un ciclo di appuntamenti al fine di stimolare le nostre PMI a riflettere sulle opportunità legate all’AGENDA 2030 per superare ...

L'Arma ha dedicato uno spazio all'accoglienza delle vittime di violenze, anche per aumentare la cultura dell'attenzione a questi fenomeni.Prendendo spunto dall’omonimo libro pubblicato a giugno scorso, si avvia un ciclo di appuntamenti al fine di stimolare le nostre PMI a riflettere sulle opportunità legate all’AGENDA 2030 per superare ...