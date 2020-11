Altro che aperture, Natale blindato Punto per punto il Dpcm delle feste (Di mercoledì 25 novembre 2020) Chi aspetta il Natale e le feste per un allentamento delle restrizioni, probabilmente, resterà deluso. Molto deluso. Secondo quanto Affaritaliani.it ha appreso da fonti del ministero della Salute, infatti, le aperture rispetto alla situazione attuale saranno pochissime, anche se... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 25 novembre 2020) Chi aspetta ile leper un allentamentorestrizioni, probabilmente, resterà deluso. Molto deluso. Secondo quanto Affaritaliani.it ha appreso da fonti del ministero della Salute, infatti, lerispetto alla situazione attuale saranno pochissime, anche se... Segui su affaritaliani.it

Ultime Notizie dalla rete : Altro che Trump twitta, 'il 2020 è tutt'altro che finito!' - Ultima Ora Agenzia ANSA Maradona, le lacrime di Napoli nei vicoli: "Che ci frega del Covid, è morto uno di noi"

Dai Quartieri Spagnoli al Rione Sanità la folla in strada nonostante la zona rossa. Migliaia di lumini sotto le foto e i murales di Diego. Con la maglia azzurra Maradona conquistò due scudetti e anche ...

Tamponi in 16 ambulatori e a casa, la Asl 3 mobilita 200 medici di famiglia

Sono in tutto 16 i punti che sono già o saranno presto attivati sul territorio. E che si aggiungono, complementari, alla rete della Asl 3 e ai 23 Gsat (le squadre per l’assistenza a domicilio) sul ter ...

