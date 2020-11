Alta velocità da esportazione

Leggi su panorama

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Chi è più bravo a esportare nel mondo l'eccellenza del Made in Italy, il privato o il pubblico? Istintivamente si è portati a pensare che siano gli imprenditori privati i veri portabandiera dell'industria nazionale, come Ferrero, Brembo, Armani o Campari. Ma ci sono molti esempi di imprese statali altrettanto forti sui mercati esteri, soprattutto in campo tecnologico. Alcuni nomi sono scontati, come quelli di Eni, Enel, Fincantieri o Agusta. Altri più sorprendenti, almeno per i non addetti ai lavori. Uno di questi è Fs italiane con le controllate Trenitalia e Italferr. Tra due anni, giusto per fare un esempio, si potrà viaggiare su un treno adinteramente italiano da Madrid verso Barcellona, Valencia, Alicante, Malaga e Siviglia. Ma oltre a gestire numerosi collegamenti ferroviari in Europa, il gruppo guidato dall'amministratore delegato ...