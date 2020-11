All’Italia serve un Teatro nazionale per la drammaturgia italiana contemporanea

Leggi su ilparagone

(Di mercoledì 25 novembre 2020) di Alessandro Trigona. Pier Francesco Pinelli è il nuovo direttore artistico deldi Roma. Pinelli è una persona accorta, preparata, intelligente perfettamente in grado di svolgere il suo compito nel miglior modo possibile. Si può quindi stare tranquilli su questo. Ma la questione vera non è chi copra o non ricopra questa o quella carica ma il ruolo stesso che ilin generale, e quello di Roma in particolare, può e deve svolgere oggi, in epoca di pandemia. Una riflessione da avviare proprio nel momento in cui, a causa del COVID, su alcuni teatri privati stanno piovendo milioni di euro dando l’impressione, a causa di certe sperequazioni, che ci siano realtà di serie A e altre di serie B. Si dice sempre che bisogna fare in modo che tutto non finisca con l’essere la solita occasione persa nella convinzione che, consolidando i poteri ...