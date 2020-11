Allerta alimentare: annunciato il ritiro di prodotti alimentari per rischio chimico (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il Ministero della Salute ha annunciato tramite il suo sito ufficiale il ritiro di alcuni prodotti alimentari per rischio chimico. I dettagli della comunicazione Il Ministero della Salute ha comunicato… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Francesca A. su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il Ministero della Salute hatramite il suo sito ufficiale ildi alcuniper. I dettagli della comunicazione Il Ministero della Salute ha comunicato… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Francesca A. su BlogLive.it.

TuttoConoscenza : #Allertaalimentare richiamo per #Posate per bambini Leonardo: #rischialimentari per migrazione #piombo… - TuttoConoscenza : #Allertaalimentare richiamo per Tartufetta “Tentazioni” T&C #Rischialimentari presenza #allergene #pesce non dichia… - CucinoIt : ALLERTA ALIMENTARE ALLERGENE NELLA TARTUFETTA | PRODOTTO RICHIAMATO #AllertaAlimentare #CucinoamodoMIOit… - zazoomblog : Nuova allerta alimentare ritirato noto prodotto in vasetto - #Nuova #allerta #alimentare #ritirato - TuttoConoscenza : #Allertaalimentare: #richiamo per Toulon Croissanteria #Cornetti 5 Cereali. Presenza #OssidodiEtilene nei… -

Ultime Notizie dalla rete : Allerta alimentare Nuova allerta alimentare, ritirato noto prodotto in vasetto Yeslife Cina: coronavirus, 98 casi locali nell'ultimo mese e allerta su prodotti importati

La Cina ha segnalato 98 casi locali di coronavirus negli ultimi 30 giorni, 7,5 volte superiori rispetto al mese precedente. Nello ...

Revocata l’allerta del salmone norvegese affumicato Primia: Listeria sotto ai limiti di legge

In merito alla notizia “Presenza di Listeria monocytogenes, e relativo richiamo di salmone norvegese affumicato Primia dai supermercati Basko e Tigros”, pubblicata da Il Fatto ...

La Cina ha segnalato 98 casi locali di coronavirus negli ultimi 30 giorni, 7,5 volte superiori rispetto al mese precedente. Nello ...In merito alla notizia “Presenza di Listeria monocytogenes, e relativo richiamo di salmone norvegese affumicato Primia dai supermercati Basko e Tigros”, pubblicata da Il Fatto ...