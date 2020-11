All Together Now quarta puntata: anticipazioni e ospiti 25 novembre 2020 (Di mercoledì 25 novembre 2020) ALL Together NOW quarta puntata. Torna mercoledì 25 novembre 2020 in prima serata su Canale 5 lo show musicale con Michelle Hunziker. Di seguito scopri anticipazioni e ospiti. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Dopo il successo della scorsa settimana, mercoledì 25 novembre in prima serata su Canale 5, quarto appuntamento con All Together Now – La musica è cambiata con Michelle Hunziker. Sul palco di continua la sfida tra i 9 concorrenti rimasti in gara per aggiudicarsi il premio finale di 50mila euro. Le loro performance saranno valutate dalla giuria vip: J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga, Anna Tatangelo e dal Muro Umano, composto da 100 personaggi tra cantanti, esperti del mondo della musica, volti noti dello spettacolo ... Leggi su cubemagazine (Di mercoledì 25 novembre 2020) ALLNOW. Torna mercoledì 25in prima serata su Canale 5 lo show musicale con Michelle Hunziker. Di seguito scopri. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Dopo il successo della scorsa settimana, mercoledì 25in prima serata su Canale 5, quarto appuntamento con AllNow – La musica è cambiata con Michelle Hunziker. Sul palco di continua la sfida tra i 9 concorrenti rimasti in gara per aggiudicarsi il premio finale di 50mila euro. Le loro performance saranno valutate dalla giuria vip: J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga, Anna Tatangelo e dal Muro Umano, composto da 100 personaggi tra cantanti, esperti del mondo della musica, volti noti dello spettacolo ...

