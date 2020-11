All Together Now, Eki: chi è, vero nome, anni, che lavoro fa, curiosità (Di mercoledì 25 novembre 2020) Anticipazioni All Together Now. Questa sera, mercoledì 25 novembre, in prima serata su Canale 5, andrà in onda la quarta puntata di All Together Now- La musica è cambiata, lo show musicale condotto da Michelle Hunziker. Con lei i quattro giudici (Francesco Renga, Anna Tatangelo, Rita Pavone, J-Ax) e il Muro Umano, composto da 100 personaggi tra cantanti, esperti del mondo della musica, volti noti dello spettacolo e giuria popolare. Tra i 9 concorrenti in gara c’è anche Eki. Conosciamolo meglio… All Together Now, Eki: chi è, nome vero, che lavoro fa, curiosità Eki, all’anagrafe Kam Cahayadi, è un giovane ragazzo di 33 anni nato a Giacarta e che da anni vive a Milano. Ha quattro sorelle e un fratello ed è sposato con una ragazza ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 25 novembre 2020) Anticipazioni AllNow. Questa sera, mercoledì 25 novembre, in prima serata su Canale 5, andrà in onda la quarta puntata di AllNow- La musica è cambiata, lo show musicale condotto da Michelle Hunziker. Con lei i quattro giudici (Francesco Renga, Anna Tatangelo, Rita Pavone, J-Ax) e il Muro Umano, composto da 100 personaggi tra cantanti, esperti del mondo della musica, volti noti dello spettacolo e giuria popolare. Tra i 9 concorrenti in gara c’è anche Eki. Conosciamolo meglio… AllNow, Eki: chi è,, chefa,Eki, all’anagrafe Kam Cahayadi, è un giovane ragazzo di 33nato a Giacarta e che davive a Milano. Ha quattro sorelle e un fratello ed è sposato con una ragazza ...

