Alfonso Signorini rivela che uno dei prossimi concorrenti ha già partecipato a un famoso reality e anticipa i nomi dei vip che resteranno nella casa

Leggi su trendit

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Ancora chicche di gossip da parte disull’entrata deidel Grande Fratello Vip 5. Il conduttore avrebbe volutore altre scottanti novità in diretta aChi, il web format che va appunto in diretta su Instagram. Come riportato da giornalettismo.com,avrebbe dichiarato: Sono previsti dieci nuovi ingressi. Cinque uomini e cinque donne che arrivano dai mondi più disparati, c’è chi arriva dallo sport, chi dall’intrattenimento televisivo, chi dai social e chi, anche, da Temptation Island fonte: giornalettismo.com Potremmo fare qualche pronostico in base ai gossip che in questo momento girano sul web. Andrea Iannone potrebbe essere il ...