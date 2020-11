Alfonsi | Raggi fece campagna elettorale andando al Cinema Palazzo

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Roma – “Il confronto e l’ascolto con le realta’ sociali sono tutto. Questo twittava orgogliosamente la Sindacail 14 maggio 2016 in un’affollata assemblea della suapresso il.” “Questa mattina, come nulla fosse, gioisce per lo sgombero di questa realta’ sociale che, evidentemente, non reputa piu’ utile per la sua futura.” “E nel farlo equipara questo sgombero a quello della sede di Forza Nuova, un partito che si ispira apertamente al Fascismo in contrasto con la nostra Carta Costituzionale.” “Questa amministrazione oltre a non avere idee su come gestire il ciclo dei rifiuti e la mobilita’ non ne ha neanche sulle politiche e sugli spazi culturali.” “Arrivati alla fine della loro esperienza, non essendo stati ...