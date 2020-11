Alessandra Mussolini addio alla politica? L’indiscrezione dopo Ballando (Di mercoledì 25 novembre 2020) Alessandra Mussolini addio alla politica? Sembra proprio che dopo la sua esperienza a Ballando con le stelle per l’ex deputata qualcosa sia cambiato. foto facebookBallando con le stelle si è concluso solo sabato scorso con il trionfo di Gilles Rocca seguito da Paolo Conticini, terzo posto proprio per l’ex deputata che finito il suo impegno con lo show di Rai Uno sembra aver cambiato idea su tante cose. In coppia con Maykel Fonts sono state tante le critiche ricevute nelle settimane di esibizione, ultima proprio alla finale, quando una parte della giuria ha duramente contestato la sua presenza sul podio. Detto questo, portata a casa la coppa del terzo posto già pensa a quale sarà il suo futuro e in attesa di ... Leggi su chenews (Di mercoledì 25 novembre 2020)? Sembra proprio chela sua esperienza a Bndo con le stelle per l’ex deputata qualcosa sia cambiato. foto facebookBndo con le stelle si è concluso solo sabato scorso con il trionfo di Gilles Rocca seguito da Paolo Conticini, terzo posto proprio per l’ex deputata che finito il suo impegno con lo show di Rai Uno sembra aver cambiato idea su tante cose. In coppia con Maykel Fonts sono state tante le critiche ricevute nelle settimane di esibizione, ultima propriofinale, quando una parte della giuria ha duramente contestato la sua presenza sul podio. Detto questo, portata a casa la coppa del terzo posto già pensa a quale sarà il suo futuro e in attesa di ...

_robycaminiti_ : RT @elenamarcianesi: - con le minorenni e alessandra mussolini, il cui marito ha un patteggiamento per prostituzione minorile. e le famigli… - alfredobianchi : @CarloCalenda Forse preferisce la Mussolini Alessandra o CaioGiulioCesare suo cugino. - siberianoia : Ovvero Tokyo Fantasy di Alessandra Mussolini - VinShound : Veramente ci stiamo sconvolgendo per il 'tutorial' sulla spesa al supermercato andato in onda in un programma #Rai?… - gayit : Alessandra Mussolini e il “meglio fascista che froc*o” a Vladimir Luxuria: 'Fu un mio grande errore'… -

