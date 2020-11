Alanis Morissette annuncia l’uscita della sua Cover di “Happy Xmas”

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Quando il repertorio natalizio sembra ormai al completo, ecco che arrivacon unadiXmas (War Is Over)” di John Lennon e Yoko Ono. La sua versione arriva venerdì 27 novembre insieme a un video che presenta “momenti a casa con la sua famiglia. E anche con le famiglie dei suoi compagni di band”. Cosa ha spinto la cantante a riempire con il suo canto queste feste? Queste le dichiarazioni di: “È un onore fare unadi questa brano così commovente, ed i testi sono sempre così attuali”. “I testi sembrano più pertinenti che mai con i tempi che corrono, e quest’anno è stato un anno in cui è stata messa alla prova la nostra grande capacità di adattamento e di recupero di tutti i gli affetti”, continua la vocalist. ...

