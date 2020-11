Agro Aversano: il Covid uccide la maestra Anna a 47 anni, il padre deceduto pochi giorni fa (Di mercoledì 25 novembre 2020) Campania. Il Covid continua ad uccidere in Campania, la maestra Anna Conelli muore a 47 anni. La donna era originaria di Trentola Ducenta, nel casertano e si era contagiata nel mese di ottobre. Negli ultimi giorni le sue condizioni erano peggiorate e si era reso necessario il ricovero; il decesso il 23 novembre, pochi giorni L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 25 novembre 2020) Campania. Ilcontinua adre in Campania, laConelli muore a 47. La donna era originaria di Trentola Ducenta, nel casertano e si era contagiata nel mese di ottobre. Negli ultimile sue condizioni erano peggiorate e si era reso necessario il ricovero; il decesso il 23 novembre,L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

