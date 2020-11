Aeroporti di Roma | concluso con successo il lancio del primo Green Bond per 300 milioni di euro

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Si ècon, con richieste per oltre 12 volte l'offerta, il collocamento deldidi, dedicato a investitori istituzionali . Questa operazione riflette la ...

Si è concluso con successo, con richieste per oltre 12 volte l’offerta, il collocamento del primo Green Bond di Aeroporti di Roma, dedicato ...I test rapidi in aeroporto si estendono ai voli Alitalia e Delta tra Roma e gli Usa, cade l’obbligo di quarantena. Test anche sulle tratte da Roma per la Germania. Sperimentazione di Lufthansa sulla M ...