Aerei | Qantas | vola solo chi  fa il vaccino per il Covid  Come “viaggia” il virus in volo

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Lo annuncia l’ad della compagnia australiana: «Cambieremo le condizioni generali di trasporto». Lufthansa e Ryanair contrarie. La Iata: «Meglio puntare sui test rapidi in aeroporto»

Lo annuncia l’ad della compagnia australiana: «Cambieremo le condizioni generali di trasporto». Lufthansa e Ryanair contrarie. La Iata: «Meglio puntare sui test rapidi in aeroporto» ...Il CEO della compagnia aerea KLM, Pieter Elbers, ha comunicato che non intende chiedere l’obbligo di vaccino contro il covid ai propri passeggeri. Lo ha comunicato in un’intervista a Bloomberg TV. La ...