Adua Del Vesco ritorna su AresGate: " vorrei farla pagare a tante persone"

Adua Del Vesco parla di nuovo del caso AresGate, la ragazza confessa di voler far pagare le persone responsabili ma c'è una lettera che le vieta di parlare. Rosalinda Cannavò,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Fabiana Boccanfuso su BlogLive.it.

