Addio Maradona | il saluto più commovente è quello della Juve | sero parole | solo questo gol pazzesco | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Il più grande di sempre, Diego Armando, merita uncommosso anche dagli avversari. Non si contano gli omaggi degli ex giocatori e dei club che hanno incrociato vita e carriera con quella del Pibe de Oro, morto a 60 anni nella sua casa di Buenos Aires per un arresto cardiocircolatorio. Mantus è decisamente azzeccato: un post su Twitter, nessuna parola,undel gol, incredibile, del 3 novembre 1985 contro i bianconeri (che a fine stagione avrebbero vinto lo scudetto). Punizione a due in area, tocco di Eraldo Pecci eche col sinistro, defilato sulla destra a circa 11 metri, riesce a scavalcare la barriera (molto più vicinadistanza regolamentare) ...