Addio alla leggenda del calcio: anche la Maremma piange Diego Armando Maradona (Di mercoledì 25 novembre 2020) A darne per primo la notizia è stato il quotidiano Clarin ( CLICCA QUI PER L'ARTICOLO ). Maradona, reduce da un'operazione alla testa, è stato stroncato da un arresto cardiaco, durante un periodo di ... Leggi su ilgiunco (Di mercoledì 25 novembre 2020) A darne per primo la notizia è stato il quotidiano Clarin ( CLICCA QUI PER L'ARTICOLO )., reduce da un'operazionetesta, è stato stroncato da un arresto cardiaco, durante un periodo di ...

Corriere : «Addio alla leggenda del calcio»: i lettori ricordano Maradona - Radio1Rai : ?? Addio alla leggenda del calcio Diego Armando #Maradona. Il ricordo di Francesco Repice: 'Diego, un esempio non… - Corriere : «Addio alla leggenda del calcio»: i lettori ricordano Maradona - NoiNotizie : RT @Radio1Rai: ?? Addio alla leggenda del calcio Diego Armando #Maradona. Il ricordo di Francesco Repice: 'Diego, un esempio non solo in c… - RufusmyDe : RT @GiorgioTerruzzi: Addio Diego. Grazie per la gioia regalata, per questa scelleratezza da discolo, da genio ribelle anche se, alla fine,… -

Ultime Notizie dalla rete : Addio alla Addio alla veterinaria Perla, una vita per gli animali Il Tirreno L'addio a Maradona nello stesso giorno dell'amico Fidel Castro

A quattro anni esatti dalla scomparsa del Lider Maximo, il mondo piange l'ex Pibe de Oro. Sport e politica si sono sempre intrecciati nella loro solida ...

Addio Dieguito, Diego Armando Maradona

E' morto Diego Armando Maradona, conosciuto da tutti come Dieguito. Maradona sarebbe morto di infarto nel pomeriggio del 25 novembre 2020 ...

A quattro anni esatti dalla scomparsa del Lider Maximo, il mondo piange l'ex Pibe de Oro. Sport e politica si sono sempre intrecciati nella loro solida ...E' morto Diego Armando Maradona, conosciuto da tutti come Dieguito. Maradona sarebbe morto di infarto nel pomeriggio del 25 novembre 2020 ...