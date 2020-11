Addio a Diego Armando Maradona, la leggenda del calcio mondiale (Di mercoledì 25 novembre 2020) La leggenda del calcio mondiale Diego Armando Maradona è morto all’età di 60 anni: la notizia annunciata dal Clarin Una notizia amara arrivata come un fulmine a ciel sereno: si è spento all’età di 60 anni, Diego Armando Maradona, il più grande calciatore di tutti i tempi. Ad annunciare la scomparsa, è stato il sito argentino Clarin alle 13 di oggi pomeriggio. L’ex calciatore è deceduto dopo un arresto cardiorespiratorio nella sua abitazione di Buenos Aires. L’ex Pibe de oro era rientrato a casa dopo un delicata operazione al cervello per rimuovere un ematoma subdurale Diego Armando lascia le figlie Giannina, Jana e Dalma e il figlio Diego Junior, che ha contratto il coronavirus ... Leggi su nonsolo.tv (Di mercoledì 25 novembre 2020) Ladelè morto all’età di 60 anni: la notizia annunciata dal Clarin Una notizia amara arrivata come un fulmine a ciel sereno: si è spento all’età di 60 anni,, il più grande calciatore di tutti i tempi. Ad annunciare la scomparsa, è stato il sito argentino Clarin alle 13 di oggi pomeriggio. L’ex calciatore è deceduto dopo un arresto cardiorespiratorio nella sua abitazione di Buenos Aires. L’ex Pibe de oro era rientrato a casa dopo un delicata operazione al cervello per rimuovere un ematoma subduralelascia le figlie Giannina, Jana e Dalma e il figlioJunior, che ha contratto il coronavirus ...

chetempochefa : Addio a Diego Armando #Maradona, leggenda del calcio mondiale, aveva 60 anni. - myrtamerlino : Addio Diego, sei stato molto più di un campione, sei stato il calcio, il sogno, la ribellione, il trionfo e la cadu… - MarcoBellinazzo : 'Chi pensa che a Napoli il calcio sia solo calcio non ha capito ancora che cos'è il calcio, né che cos'è Napoli'.… - SoniaLaVera : RT @AngeloCiocca: Addio grande campione. Una icona in grado di far sognare grandi e piccini. Un mito che, al di là delle tifoserie calcisti… - IlBarone_Siculo : RT @GoalItalia: ??HO VISTO MARADONA HO VISTO MARADONA ?? Un coro, una poesia. Addio Diego #Maradona -