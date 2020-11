Abbandono di rifiuti nel centro storico: sopralluogo del sindaco Napoli (FOTO) (Di mercoledì 25 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta mattina il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, insieme all’assessore all’Ambiente e allo Sport Angelo Caramanno, alla consigliera Sara Petrone e ai responsabili dei servizi di spazzamento e raccolta di Salerno Pulita, hanno effettuato, su istanza di cittadini del comitato Salerno Mia, un sopralluogo nel centro storico ed in particolare in Piazza Sedile del Campo, via Porta Rateprandi e Gradoni della Lama, per discutere delle problematiche che interessano il quartiere e nello specifico quelle legate all’Abbandono indiscriminato di rifiuti. L’amministrazione, da tempo impegnata nelle operazioni di contrasto a tale fenomeno, d’intesa con i rappresentanti del comitato, metterà in campo ogni misura volta a garantire il decoro nelle ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta mattina ildi Salerno Vincenzo, insieme all’assessore all’Ambiente e allo Sport Angelo Caramanno, alla consigliera Sara Petrone e ai responsabili dei servizi di spazzamento e raccolta di Salerno Pulita, hanno effettuato, su istanza di cittadini del comitato Salerno Mia, unneled in particolare in Piazza Sedile del Campo, via Porta Rateprandi e Gradoni della Lama, per discutere delle problematiche che interessano il quartiere e nello specifico quelle legate all’indiscriminato di. L’amministrazione, da tempo impegnata nelle operazioni di contrasto a tale fenomeno, d’intesa con i rappresentanti del comitato, metterà in campo ogni misura volta a garantire il decoro nelle ...

ottopagine : Abbandono rifiuti nel centro storico: sopralluogo del sindaco #Salerno - salernocitta : COMUNE DI SALERNO: ABBANDONO RIFIUTI NEL CENTRO STORICO, SOPRALLUOGO DEL SINDACO NAPOLI - princigallomich : SAN SEVERO – LA POLIZIA LOCALE FERMA UN CITTADINO PER L’ABBANDONO DI RIFIUTI EDILI IN UNA STRADA RURALE. UNA DENUNC… - moliseweb : Abbandono di rifiuti e ricovero per sbandati. L'associazione il nostro quartiere S.Giovanni plaude la rimozione del… - siracusaoggi : (Siracusa. In 24 ore sanzionati in 35 per abbandono di rifiuti in strada) - -

Ultime Notizie dalla rete : Abbandono rifiuti Siracusa, abbandono rifiuti: 35 sanzioni in 24 ore Siracusa News Avviato il programma di rimozione delle discariche abusive nel territorio di Comiso

“È In corso la rimozione di varie discariche presenti nel territorio comunale – spiega l’assessore all’Ambiente di Comiso, Biagio Vittoria – . In questi giorni, con la bonifica di una discarica in con ...

Puliamo il mondo: “I rifiuti rimossi in ritardo”

E' passato un mese e mezzo dalla bella iniziativa di Puliamo il mondo, l'operazione di pulizia di Legambiente delle zone ...

“È In corso la rimozione di varie discariche presenti nel territorio comunale – spiega l’assessore all’Ambiente di Comiso, Biagio Vittoria – . In questi giorni, con la bonifica di una discarica in con ...E' passato un mese e mezzo dalla bella iniziativa di Puliamo il mondo, l'operazione di pulizia di Legambiente delle zone ...