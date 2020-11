A Lugano, in Svizzera, c’è stato un accoltellamento che le autorità hanno definito «presumibilmente terroristico»: ci sono due feriti (Di mercoledì 25 novembre 2020) Ieri pomeriggio intorno alle 14 una donna ha accoltellato due persone in un centro commerciale a Lugano, in Svizzera, a poca distanza dal centro della città. Entrambe le persone sono rimaste ferite: una è in gravi condizioni, ma non è Leggi su ilpost (Di mercoledì 25 novembre 2020) Ieri pomeriggio intorno alle 14 una donna ha accoltellato due persone in un centro commerciale a, in, a poca distanza dal centro della città. Entrambe le personerimaste ferite: una è in gravi condizioni, ma non è

