30 idee per decorare il vostro Natale con rami e tronchi… Fantastiche!!! (Di mercoledì 25 novembre 2020) Vi diamo alcune idee meravigliose per riciclare rami e tronchi per Natale. Il Natale è il periodo perfetto per riciclare e creare in casa. 1 Portacandele Non possiamo non ammettere che il portacandele ha un suo fascino, soprattutto quando è corredato da così tanti begli elementi. Fonte 2 Trono con pigne e candele Sempre come l’esempio quasi di prima, possiamo abbellire il nostro tronco nel migliore dei modi, super natalizio. Fonte 3 Piccoli legni Possiamo anche decorare i legni nel migliore dei modi. Aggiungiamo stelline e candele per dare atmosfera. Fonte 4 Un albero in casa Chi dice che gli alberi spogli non hanno moltissimo da dare? In realtà hanno un loro fascino: ecco un meraviglioso spunto. Fonte 5 Angioletti Pensavate di non poter realizzare i vostri angioletti con i tronchi? Ed ecco qui ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 25 novembre 2020) Vi diamo alcunemeravigliose per riciclaree tronchi per. Ilè il periodo perfetto per riciclare e creare in casa. 1 Portacandele Non possiamo non ammettere che il portacandele ha un suo fascino, soprattutto quando è corredato da così tanti begli elementi. Fonte 2 Trono con pigne e candele Sempre come l’esempio quasi di prima, possiamo abbellire il nostro tronco nel migliore dei modi, super natalizio. Fonte 3 Piccoli legni Possiamo anchei legni nel migliore dei modi. Aggiungiamo stelline e candele per dare atmosfera. Fonte 4 Un albero in casa Chi dice che gli alberi spogli non hanno moltissimo da dare? In realtà hanno un loro fascino: ecco un meraviglioso spunto. Fonte 5 Angioletti Pensavate di non poter realizzare i vostri angioletti con i tronchi? Ed ecco qui ...

