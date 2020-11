25 novembre, giornata contro la violenza sulle donne e contro la violenza di genere (Di mercoledì 25 novembre 2020) Fonte: Il Fatto QuotidianoSi celebra il 25 novembre, data che ricorda il brutale omicidio delle sorelle Mirabal nel 1960, la giornata contro la violenza sulle donne e la violenza di genere. I numeri in aumento Durante il periodo di lockdown, 44 donne sono state uccise dagli ex partner, aggravando ancora di più la situazione d’emergenza riguardo episodi di violenza domestica. Da marzo a maggio sono aumentate le richieste d’aiuto ai numeri anti-violenza e anti-stalking, rispetto all’anno precedente. Il tema della violenza sulle donne, e più in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 25 novembre 2020) Fonte: Il Fatto QuotidianoSi celebra il 25, data che ricorda il brutale omicidio delle sorelle Mirabal nel 1960, lalae ladi. I numeri in aumento Durante il periodo di lockdown, 44sono state uccise dagli ex partner, aggravando ancora di più la situazione d’emergenza riguardo episodi didomestica. Da marzo a maggio sono aumentate le richieste d’aiuto ai numeri anti-e anti-stalking, rispetto all’anno precedente. Il tema della, e più in ...

