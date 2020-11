175 i posti letto disponibili in terapia intensiva FVG (Di mercoledì 25 novembre 2020) Confermata la disponibilità di posti letto di terapia intensiva della Regione pari a 175. Si tratta di posti letto in parte già attivi o attivabili in 24-48 ore. Gli standard definiti si basano su criteri condivisi con il ministero della Salute. A darne conto oggi è stato il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, rispondendo in Aula all’interrogazione a risposta immediata in merito alla situazione delle terapie intensive regionali. Riccardi ha fornito il dettaglio, per le singole Aziende, alle date del 3, 14 e 23 novembre, considerando i posti letto dedicati alla gestione dei pazienti Covid. Dal 3 novembre all’11 novembre l’Asugi passa da 12 a 15 posti ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Confermata latà dididella Regione pari a 175. Si tratta diin parte già attivi o attivabili in 24-48 ore. Gli standard definiti si basano su criteri condivisi con il ministero della Salute. A darne conto oggi è stato il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, rispondendo in Aula all’interrogazione a risposta immediata in merito alla situazione delle terapie intensive regionali. Riccardi ha fornito il dettaglio, per le singole Aziende, alle date del 3, 14 e 23 novembre, considerando idedicati alla gestione dei pazienti Covid. Dal 3 novembre all’11 novembre l’Asugi passa da 12 a 15...

Riccardi: "In Fvg da ottobre il coronavirus è entrato in 106 case di riposo"

