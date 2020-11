Zucchero, dal 27 novembre “September”: il nuovo inedito con Sting (Di martedì 24 novembre 2020) Venerdì, 27 novembre, arriva in radio e negli store digitali "September", il duetto speciale di Sting & Zucchero che anticipa il progetto "D.O.C. Deluxe" di Zucchero in uscita l'11 dicembre in formato doppio cd, triplo vinile colorato, digitale e, solo in esclusiva per Amazon, in formato triplo vinile nero autografato(edizione limitata)."D.O.C. Deluxe" contiene tutte le canzoni di "D.O.C." e 6 nuove canzoni, tra cui "September", inedito che anticipa anche il disco "Duets" di Sting in uscita il 19 marzo. Protagonisti recentemente di un video pubblicato a sorpresa per i fan, in cui i due artisti si sono esibiti in italiano sulle note di "Fields of gold", Zucchero & Sting, legati da una profonda e grande stima reciproca a livello artistico, oltre ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 24 novembre 2020) Venerdì, 27, arriva in radio e negli store digitali "September", il duetto speciale diche anticipa il progetto "D.O.C. Deluxe" diin uscita l'11 dicembre in formato doppio cd, triplo vinile colorato, digitale e, solo in esclusiva per Amazon, in formato triplo vinile nero autografato(edizione limitata)."D.O.C. Deluxe" contiene tutte le canzoni di "D.O.C." e 6 nuove canzoni, tra cui "September",che anticipa anche il disco "Duets" diin uscita il 19 marzo. Protagonisti recentemente di un video pubblicato a sorpresa per i fan, in cui i due artisti si sono esibiti in italiano sulle note di "Fields of gold",, legati da una profonda e grande stima reciproca a livello artistico, oltre ...

HankHC91 : RT @lanavediteseoed: «Mi portava a spasso e mi comprava lo zucchero filato nelle sere di festa. A me non piaceva lo zucchero filato, però m… - hermete3 : RT @lanavediteseoed: «Mi portava a spasso e mi comprava lo zucchero filato nelle sere di festa. A me non piaceva lo zucchero filato, però m… - Soniatryn : RT @alcenero: Quando la produzione di zucchero di canna integrale, biologico, diventa una forma di riscatto sociale. È una storia che viene… - alcenero : Quando la produzione di zucchero di canna integrale, biologico, diventa una forma di riscatto sociale. È una storia… - InternoRosso : RT @lanavediteseoed: «Mi portava a spasso e mi comprava lo zucchero filato nelle sere di festa. A me non piaceva lo zucchero filato, però m… -