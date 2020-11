Zelina Vega | dalle indy alla TNA alla WWE

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 24 novembre 2020)nei suoi primi giorni nella compagnia di Stamford – Fonte : WWE.comè una wrestler e valletta di origini portoricane. Prima dell’approdo in WWE, ha combattuto anche in TNA con il ringname di Rosita e Divina Fly nei circuiti indipendenti. È la compagna del wrestler olandese Tom Budgen (Aleister Black in WWE, Tommy End nelle) ed è stata la compagna di Austin Aries. In WWE ricopre il ruolo della valletta di Andrade Cien Almas (meglio noto sui ring messicani come La Sombra). Gli inizi di carriera Thea Trinidad,vero nome di, si appassiona sin da bambina al wrestling, che guarda col padre e i fratelli; il suo idolo è Rey Mysterio. La vita della futuranon è facile sin da quando era bambina, dato che all’età di 11 anni il padre ...