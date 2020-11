Xiaomi lancia uno scaldamani-torcia-powerbank che costa circa 11 euro (Di martedì 24 novembre 2020) Anche Xiaomi si prepara all’inverno ed annuncia il nuovo ZMI Hand Warmer, uno scaldamani con funzioni di torcia e powerbank, già disponibile in cina L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di martedì 24 novembre 2020) Anchesi prepara all’inverno ed annuncia il nuovo ZMI Hand Warmer, unocon funzioni di, già disponibile in cina L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Anche Xiaomi si prepara all’inverno e lo fa ufficialmente lanciando in Cina il nuovo ZMI Hand Warmer. Somiglia ad una saponetta ma non serve a connettersi ad internet, bensì… a tenere al caldo le mani ...

Anche Xiaomi si prepara all'inverno e lo fa ufficialmente lanciando in Cina il nuovo ZMI Hand Warmer. Somiglia ad una saponetta ma non serve a connettersi ad internet, bensì… a tenere al caldo le mani ...