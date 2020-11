xCloud ed i suoi giochi Xbox su TV arriveranno prima di quanto si pensi | conferma Phil Spencer

Leggi su eurogamer

(Di martedì 24 novembre 2020) La riproduzione disulla propria TV potrebbe non richiedere affatto unain un futuro non molto lontano. Il capo diin un'intervista a The Verge afferma che potremmo vedere un'appdedicata per smart TV entro il prossimo anno, una che potrebbe trasmettere iper console direttamente sugli schermi utilizzandodi Microsoft.ha affermato: "Penso che vedrete un'appper smart TV nei prossimi 12 mesi. Non credo che niente ci fermerà dal farlo. Una TV è davvero più di una console di gioco dato che possiede una piattaforma per app, uno stack Bluetooth e una capacità di streaming. È davvero più di una TV". Il serviziodi ...