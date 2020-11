World Breaking news del 24 novembre 2020

(Di martedì 24 novembre 2020) Oggi, 24, ci giungono nuove notizie dal mondo.lastdel 24Giappone: superata soglia 2 mila decessi covid Continuano ad aumentare i contagi di coronavirus in Giappone. Sotto processo vi è anche il progetto Go To Travel, firmato dal premier per rilanciare l’economia attraverso il turismo interno giapponese. Nelle

beniaminonatale : RT @AntonioTalia: #BREAKING Il primo ministro Benjamin #Netanyahu e il principe ereditario Mohammed bin Salman #Mbs si sono incontrati saba… - AntonioTalia : #BREAKING Il primo ministro Benjamin #Netanyahu e il principe ereditario Mohammed bin Salman #Mbs si sono incontrat… - Tiana31Grace : @Alex42814014 @monicanote73 Ho visto come dicevo prima La regina degli scacchi Suburra La casa di carta ,Prison B… -

Ultime Notizie dalla rete : World Breaking

Zazoom Blog

Continuano ad aumentare i contagi di coronavirus in Giappone. Sotto processo vi è anche il progetto Go To Travel, firmato dal premier per rilanciare l’economia attraverso il turismo interno giapponese ...Drew McIntyre è nuovamente WWE Champion: lo scozzese ha riconquistato il titolo perso contro Randy Orton al pay-per-view Hell in a Cell, tornando campione dopo l’ultimo episodio di Monday Night Raw. S ...