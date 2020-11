Wonder Woman 1984: la data di uscita italiana ufficiale (Di martedì 24 novembre 2020) L'atteso film Wonder Woman 1984 ha ora una data di uscita italiana ufficiale e i fan della DC dovranno attendere il 2021. Wonder Woman 1984 ha ora ina data di uscita italiana: giovedì 28 gennaio 2021. La Warner Bros ha aggiornato i fan dell'eroina dei fumetti della DC che stanno attendendo da tempo la nuova avventura con protagonista Diana Prince. Il film Wonder Woman 1984 sarà distribuito negli Stati Uniti il 25 dicembre nelle sale e su HBO Max. Il lungometraggio diretto da Patty Jenkins debutterà invece in anticipo il 16 dicembre in molte nazioni come Belgio, Bulgaria, Estonia, Francia, Regno Unito, e Portogallo. Nei ... Leggi su movieplayer (Di martedì 24 novembre 2020) L'atteso filmha ora unadie i fan della DC dovranno attendere il 2021.ha ora inadi: giovedì 28 gennaio 2021. La Warner Bros ha aggiornato i fan dell'eroina dei fumetti della DC che stanno attendendo da tempo la nuova avventura con protagonista Diana Prince. Il filmsarà distribuito negli Stati Uniti il 25 dicembre nelle sale e su HBO Max. Il lungometraggio diretto da Patty Jenkins debutterà invece in anticipo il 16 dicembre in molte nazioni come Belgio, Bulgaria, Estonia, Francia, Regno Unito, e Portogallo. Nei ...

Wonder Woman 1984 ha ora ina data di uscita italiana: giovedì 28 gennaio 2021. La Warner Bros ha aggiornato i fan dell'eroina dei fumetti della DC che stanno attendendo da tempo la nuova ...

Come lo studio ha annunciato la scorsa settimana, il sequel incentrato sull’eroina interpretata da Gal Gadot – Wonder Woman 1984 – debutterà simultaneamente nei cinema e su HBO Max. Negli Stati Uniti, ...

