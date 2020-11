«With Thanks»: così Wild Turkey sostiene i club italiani che ospitano la musica dal vivo (Di martedì 24 novembre 2020) Si chiama With Thanks ed è l’iniziativa promossa da Wild Turkey, il bourbon che da 150 anni rappresenta la produzione artigianale di qualità dello spirit a stelle e strisce, per supportare i club italiani che danno spazio alla musica live. In occasione del Thanksgiving, la festa che invita a ringraziare per tutto ciò che di buono si è avuto nel corso dell’anno, With Thanks, che nasce in collaborazione con KeepOn Live, l’associazione di categoria che promuove la cultura della musica originale dal vivo, supporta i locali che hanno sempre ospitato esperienze live uniche e autentiche, in grado non solo di farci ascoltare, ma anche di farci vivere le performance a trecentosessanta gradi. Leggi su vanityfair (Di martedì 24 novembre 2020) Si chiama With Thanks ed è l’iniziativa promossa da Wild Turkey, il bourbon che da 150 anni rappresenta la produzione artigianale di qualità dello spirit a stelle e strisce, per supportare i club italiani che danno spazio alla musica live. In occasione del Thanksgiving, la festa che invita a ringraziare per tutto ciò che di buono si è avuto nel corso dell’anno, With Thanks, che nasce in collaborazione con KeepOn Live, l’associazione di categoria che promuove la cultura della musica originale dal vivo, supporta i locali che hanno sempre ospitato esperienze live uniche e autentiche, in grado non solo di farci ascoltare, ma anche di farci vivere le performance a trecentosessanta gradi.

lights_up_02 : @Louis_Tomlinson Comunque dovete smetterla di comportarvi così. Innanzitutto 'exciting stuff coming up' non me lo d… - JPhoenixItalia : Joaquin Phoenix e il regista James Mangold sul set di 'Walk the Line', durante la prima settimana di riprese. Il f… - kazukylen : @tktachi 'thanks, anyone with a braincell' AHAHAHAHAHHAHAHAHSJFKWKGKF SE MAMO ???? - riki_ph : Ho appena dato il mio sostegno a VALOI 360 - Scan Your Film with a Digital Camera su @Kickstarter - lucainge_tweet : “With Thanks”: Wild Turkey e Matthew McConaughey rendono omaggio agli eroi di tutti i giorni -

Ultime Notizie dalla rete : With Thanks Wild Turkey e KeepOn: il Thanksgiving della musica indipendente Rockit Damen and Thales to Build the German MKS 180 Frigate of the Future

COMUNICATO STAMPA - Responsabilità editoriale di Business Wire Damen and Thales to Build the German MKS 180 Frigate of the Future. Damen Schelde Naval Shipbuilding and Thales sig ...

Ascensia Diabetes Care Showcases The Crucial Support Nurses Provide People With Diabetes To Celebrate World Diabetes Day 2020

BASEL, Switzerland, Nov. 13, 2020 /PRNewswire/ -- Ascensia Diabetes Care, a leading global diabetes care company and maker of the CONTOUR® range of blood glucose monitoring systems, is tomorrow celebr ...

COMUNICATO STAMPA - Responsabilità editoriale di Business Wire Damen and Thales to Build the German MKS 180 Frigate of the Future. Damen Schelde Naval Shipbuilding and Thales sig ...BASEL, Switzerland, Nov. 13, 2020 /PRNewswire/ -- Ascensia Diabetes Care, a leading global diabetes care company and maker of the CONTOUR® range of blood glucose monitoring systems, is tomorrow celebr ...