Wanda Nara sexy allo specchio: seno in evidenza, fan in visibilio (FOTO) (Di martedì 24 novembre 2020) Wanda Nara continua la serie di scatti sexy allo specchio. La moglie, nonché agente, di Mauro Icardi ha postato una nuova FOTO in tenuta sportiva davanti allo specchio mostrando le forme da urlo del seno. Fan in visibilio che nel giro di poche ore hanno commentato e interagito con il post riservandogli decine di migliaia di like. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda Nara (@Wanda icardi) SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 24 novembre 2020)continua la serie di scatti. La moglie, nonché agente, di Mauro Icardi ha postato una nuovain tenuta sportiva davantimostrando le forme da urlo del. Fan inche nel giro di poche ore hanno commentato e interagito con il post riservandogli decine di migliaia di like. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@icardi) SportFace.

CrookedWave : @GarauPina Generazione Wanda Nara. Sempre peggio - zazoomblog : Wanda Nara e il workout bombastico: ormai una bella abitudine – FOTO - #Wanda #workout #bombastico: #ormai - zazoomblog : Wanda Nara non si ferma continua la sfida e mostra sempre di più il décolletè – FOTO - #Wanda #ferma #continua… - fraancescaxhz : a me. sembra wanda nara piu che altro #GFVIP - PaulCheeks1 : Si certo, potrebbe anche trasformare l'acqua in vino, per quello che è costato. Risolvere il conflitto in Medio Ori… -