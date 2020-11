Wall Street chiude ai massimi: Dow Jones +1,54%, Nasdaq +1,31% (Di martedì 24 novembre 2020) Chiusura ai massimi di sempre per Wall Street. Il Dow Jones guadagna l'1,54% a 30.045,84 punti, il Nasdaq avanza dell'1,31% a 12.036,79 punti e l'indice S&P500 mette a segno un progresso dell'1,62% a ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 24 novembre 2020) Chiusura aidi sempre per. Il Dowguadagna l'1,54% a 30.045,84 punti, ilavanza dell'1,31% a 12.036,79 punti e l'indice S&P500 mette a segno un progresso dell'1,62% a ...

carlo_conforti : RT @gzibordi: il Wall Street Journal riporta che la mortalità reale (in % dei contagiati totali stimati) del Covid in USA è scesa a 0,15% c… - Trelkowsky2 : RT @gzibordi: il Wall Street Journal riporta che la mortalità reale (in % dei contagiati totali stimati) del Covid in USA è scesa a 0,15% c… - pozzdan : RT @gzibordi: il Wall Street Journal riporta che la mortalità reale (in % dei contagiati totali stimati) del Covid in USA è scesa a 0,15% c… - Agenzia_Italia : Wall Street ai massimi di sempre. Dow Jones sopra i 30.000 punti - gzibordi : il Wall Street Journal riporta che la mortalità reale (in % dei contagiati totali stimati) del Covid in USA è scesa… -