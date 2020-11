Von der Leyen rassicura i cittadini Ue: 'In arrivo un nuovo contratto con Moderna per i vaccini' (Di martedì 24 novembre 2020) L'Europa si muove in fretta, la crisi non può aspettare.'Sono lieta di annunciare che domani approveremo un nuovo contratto con Moderna' sui vaccini. Lo ha annunciato la presidente della Commissione ... Leggi su globalist (Di martedì 24 novembre 2020) L'Europa si muove in fretta, la crisi non può aspettare.'Sono lieta di annunciare che domani approveremo uncon' sui. Lo ha annunciato la presidente della Commissione ...

CarloCalenda : Un rimpasto non basta. Per gestire il #Recoveryfund serve un Governo nuovo, composto ad bravi amministratori e sost… - SkyTG24 : Covid-19, von der Leyen: “Domani contratto con Moderna per 160 milioni di dosi vaccino” - RobTallei : von der Leyen ha annunciato che domani sarà perfezionato il contratto con Moderna per 160mln di dosi di vaccino. @SkyTG24 - TV7Benevento : Natale e Covid, Conte: 'Ottimo scambio con Von der Leyen per misure comuni in Ue'... - PiscopoNicola97 : @GiuseppeConteIT @vonderleyen Lei non esisteva prima delle Elezioni così come von der Leyen non era in lizza per la… -