Von de Leyen: "In arrivo nuovo contratto con Moderna per i vaccini in Ue" (Di martedì 24 novembre 2020) "Sono lieta di annunciare che domani approveremo un nuovo contratto con Moderna" sui vaccini. Lo ha annunciato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Domani approveremo un sesto contratto per un massimo di 160 milioni di dosi del vaccino" sviluppato da Moderna, ha scritto. "Stiamo costruendo uno dei più completi portafogli di vaccini al mondo. vaccini sicuri ed efficaci possono aiutarci a porre fine alla pandemia", ha aggiunto.

