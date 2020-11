Volley femminile | com’è cambiata la Champions League? Il nuovo format | gironi compressi nei round robin

(Di martedì 24 novembre 2020) L’emergenza sanitaria ha costretto la CEV a rivedere ildella2020-2021 dimaschile e. Per evitare troppi trasferimenti all’interno dell’Europa e i continui viaggi delle varie squadre, gli organizzatori della massima competizione continentale hanno deciso di cambiare il regolamento e di apportare delle significative modifiche allo sviluppo della fase a. Originariamente era infatti previsto che le quattro squadre inserite all’interno dei cinque gruppi si affrontassero tra loro due volte, una in casa e una trasferta. In questo modo ogni formazione disputava sei partite (tre tra le mura amica), le vincitrici deie le tre migliori seconde classificate si qualificavano ai quarti di finale. Ora, invece, addio al ...

capo_mondo : @Kataklinsmann Perché non hai mai seguito il volley femminile brasiliano cubano russo... - OA_Sport : Volley femminile, le migliori italiane della 13ma giornata: Ofelia Malinov ispiratissima. Caterina Bosetti infallib… - sportface2016 : #Volley #CLVolleyW #ChampionsLeague femminile 2020/2021: programma, date, orari, tv e streaming della Pool E con… - Federvolley : #CLVolleyW La @IGOR_Volley ospita le gare di andata della Pool E di Champions League ??Il programma completo:… - sportface2016 : #volley #SerieA1Femminile 2020/2021: ecco data, orario e come vedere il match #Conegliano-#Chieri -

Ultime Notizie dalla rete : Volley femminile

OA Sport

L’emergenza sanitaria ha costretto la CEV a rivedere il format della Champions League 2020-2021 di volley maschile e femminile. Per evitare troppi trasferimenti all’interno dell’Europa e i continui vi ...L'opposto classe 1993 Veronica De Meo ha firmato per l'Alessandria Volley in vista della prossima avventura in Serie C 2020/2021.