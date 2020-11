Volley, Champions League: colpo Novara, piegata Kazan (Di martedì 24 novembre 2020) Novara-Dinamo Kazan 3-0 (25-19, 25-22, 25-13) " Inizia con il botto la tre giorni di Champions di Novara, che schianta in tre set la quotatissima Dinamo Kazan di Fabris e Bricio. Di gran lunga la ... Leggi su gazzetta (Di martedì 24 novembre 2020)-Dinamo3-0 (25-19, 25-22, 25-13) " Inizia con il botto la tre giorni didi, che schianta in tre set la quotatissima Dinamodi Fabris e Bricio. Di gran lunga la ...

Gazzetta_it : .@CEVolleyballCL: colpo @IGOR_Volley, piegata #Kazan - vitasportivait : ?? #volley | #ChampionsLeagueWomen Nella bolla di Champions #Novara non concede molto alle avversarie e batte la… - PattyBel86 : Brave igorine, una partenza col botto in questa Champions! ?? @IGOR_Volley #CLVolleyW #volleyworldfantagalli - OA_Sport : Volley femminile, Novara parte a razzo: travolta la Dinamo Kazan nell’esordio di Champions League - sportface2016 : #Volley femminile, #ChampionsLeague 2020/2021: buona la prima per #Novara, #Kazan travolto in tre set -