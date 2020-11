Violenza Psicologica: sei in grado di riconoscerla e difenderti? (Di martedì 24 novembre 2020) La Violenza Psicologica è un tipo di Violenza che produce danni enormi ma invisibili. Per questo motivo è necessario imparare a riconoscerla e a difendersi da essa. Novembre è il mese della Giornata Mondiale Contro La Violenza sulle Donne. Si pensa spesso che l’obiettivo delle varie iniziative messe in atto nel corso della giornata e a corollario L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 24 novembre 2020) Laè un tipo diche produce danni enormi ma invisibili. Per questo motivo è necessario imparare ae a difendersi da essa. Novembre è il mese della Giornata Mondiale Contro Lasulle Donne. Si pensa spesso che l’obiettivo delle varie iniziative messe in atto nel corso della giornata e a corollario L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

