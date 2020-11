Violenza donne, Pugliese: grazie a lavoro associazioni (Di martedì 24 novembre 2020) Roma – “I luoghi hanno anima e corpo. Qui i corpi sono quelli delle donne maltrattate e quelli di quante lanciano il cuore oltre l’ostacolo e aiutano secondo un principio di sorellanza e grazie al lavoro delle associazioni. Essere qui mi fa sentire un tassello di questa catena”. E’ Giovanna Pugliese, assessora alle Pari Opportunita’ della Regione Lazio, ad esprimere con emozione la propria “gratitudine” al lavoro delle associazioni al fianco delle Istituzioni. Lo fa in collegamento dal centro antiViolenza laziale Maree, gestito da BeFree, intervenendo alla conferenza di oggi pomeriggio al Senato, dedicata alla Giornata del 25 novembre. “Nel Lazio, nell’ultimo biennio, abbiamo potuto raddoppiare- ha concluso l’assessora- le strutture dedicate ... Leggi su romadailynews (Di martedì 24 novembre 2020) Roma – “I luoghi hanno anima e corpo. Qui i corpi sono quelli dellemaltrattate e quelli di quante lanciano il cuore oltre l’ostacolo e aiutano secondo un principio di sorellanza ealdelle. Essere qui mi fa sentire un tassello di questa catena”. E’ Giovanna, assessora alle Pari Opportunita’ della Regione Lazio, ad esprimere con emozione la propria “gratitudine” aldelleal fianco delle Istituzioni. Lo fa in collegamento dal centro antilaziale Maree, gestito da BeFree, intervenendo alla conferenza di oggi pomeriggio al Senato, dedicata alla Giornata del 25 novembre. “Nel Lazio, nell’ultimo biennio, abbiamo potuto raddoppiare- ha concluso l’assessora- le strutture dedicate ...

