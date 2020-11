Violenza di genere: in Toscana 117 femminicidi dal 2006 al 2019, il rapporto della regione (Di martedì 24 novembre 2020) In Toscana c'è stata una media di 8,3 femminicidi l'anno. E’ questa una delle cifre più eclatanti che emergono dalla lettura del XII rapporto sulla Violenza di genere in Toscana, presentato stamani dalla regione Toscana Leggi su firenzepost (Di martedì 24 novembre 2020) Inc'è stata una media di 8,3l'anno. E’ questa una delle cifre più eclatanti che emergono dalla lettura del XIIsulladiin, presentato stamani dalla

... sulle donne 2020” la Commissione regionale per le Pari Opportunità ribadisce il suo impegno contro la violenza e le discriminazioni di genere, ed esprimere la sua vicinanza a tutte le vittime. I ...

SPORTELLO CENTRO ANTI-VIOLENZA DI GENERE

In occasione della giornata dedicata al contrasto sulla violenza di genere, il Comune di Ardea, ricorda che è attivo uno sportello dedicato, CAV-Centro Anti Violenza. Per richiedere informazioni e aiu ...

