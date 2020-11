Villani | “Se oggi seguiamo le regole | a Natale avremo qualche libertà in più”

Leggi su dire

(Di martedì 24 novembre 2020) ROMA – “Quanto più tutti rispetteremo le regole ora, tanto più potremo avere qualche prudente libertà in più a Natale. I discorsi- su cosa si potrà o non potrà fare- sono fortemente condizionati da quella che sarà la situazione epidemiologica“. Alberto Villani, presidente della Società italiana di pediatria (Sip), ai microfoni della trasmissione ‘Elisir’, in onda su Rai3, traccia un quadro di quelle che saranno le festività natalizie in epoca di pandemia.