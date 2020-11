Vigili, sesso nella volante. La Procura apre un'inchiesta. I rom del campo nomadi: 'Fateci vedere il video...' (Di martedì 24 novembre 2020) La notizia di Leggo ha fatto il giro del campo e tutti, giornale alla mano, commentato tra lo scherno e la rabbia. 'Non li abbiamo visti fare sesso - racconta Nicolae - ma è veramente uno scandalo, ... Leggi su leggo (Di martedì 24 novembre 2020) La notizia di Leggo ha fatto il giro dele tutti, giornale alla mano, commentato tra lo scherno e la rabbia. 'Non li abbiamo visti fare- racconta Nicolae - ma è veramente uno scandalo, ...

MediasetTgcom24 : Roma, vigili fanno sesso nell'auto di servizio ma lasciano la radio accesa: aperta un'inchiesta #vigili… - fattoquotidiano : Due vigili di Roma fanno sesso nell’auto di servizio ma dimenticano la radio accesa. Aperta un’inchiesta - repubblica : Roma, vigili urbani fanno sesso nell'auto di servizio con la radio accesa - Penelope48a : RT @figliocomunista: Ci si è indignati di più per una maestra d'asilo che ha fatto sesso nel privato che per due vigili che lo hanno fatto… - zazoomblog : La vera storia dei vigili che fanno sesso in auto nasconde una vendetta? - #storia #vigili #fanno #sesso -