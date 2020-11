VIDEO | Nonantola contro la violenza sulle donne | le testimonianze dirette dei volontari

Leggi su dire

(Di martedì 24 novembre 2020) BOLOGNA – A volte non è sufficiente leggere, informarsi, guardarsi intorno, vedere film e documentari; a volte le parole giuste arrivano da chi vive intorno a noi, da persone comuni che hanno un vissuto da raccontare. In occasione della Giornata nazionale contro la violenza sulle donne, il Comune di Nonantola ha posizionato tre installazioni sul tema, visibili fino a domenica in via Battisti, in via 2 Giugno, e in piazza Liberazione, ha messo due panchine rosse nel Parco della Pace e nel Parco di Angelo, mentre la Torre dei Modenesi, simbolo del paese, verrà illuminata di rosso.