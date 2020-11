VIDEO – Napoli, furti auto da Chiaia all’agro nocerino-sarnese. 7 arresti (Di martedì 24 novembre 2020) Ad esito delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, i Carabinieri della Stazione di Chiaia hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico nei confronti di sette persone, di cui una sottoposta all’obbligo di firma, gravemente indiziate di associazione finalizzata al furto e alla ricettazione di veicoli. Gli indagati, tutti gravati da precedenti e residenti nell’area vesuviana, avrebbero commesso, tra aprile e dicembre 2018 una lunga serie di furti di autovetture tra Napoli e provincia e nel territorio salernitano agro nocerino-sarnese. Le indagini che hanno portato agli arresti hanno preso il via proprio a seguito di un furto ... Leggi su ladenuncia (Di martedì 24 novembre 2020) Ad esito delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di, i Carabinieri della Stazione dihanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare aglidomiciliari con braccialetto elettronico nei confronti di sette persone, di cui una sottoposta all’obbligo di firma, gravemente indiziate di associazione finalizzata al furto e alla ricettazione di veicoli. Gli indagati, tutti gravati da precedenti e residenti nell’area vesuviana, avrebbero commesso, tra aprile e dicembre 2018 una lunga serie didivetture trae provincia e nel territorio salernitano agro. Le indagini che hanno portato aglihanno preso il via proprio a seguito di un furto ...

reportrai3 : È a Napoli l’origine delle fortune dei veri proprietari del #Milan, Gianluca D’Avanzo e Salvatore Cerchione. Acquis… - reportrai3 : D'Avanzo e Cerchione, sono nati a Napoli. Qui che ha origine la loro ascesa nel mondo finanziario. La Beta Skye a p… - reportrai3 : Stefano Napoli è l’uomo che aiuta il comandante dei #vigili Antonio Giuliani a risolvere le situazioni più imbarazz… - BristolComSense : RT @RadioSavana: Napoli, oggi ore 13. Cittadini italiani reclusi in casa, attività italiane chiuse, mercatini abusivi dei clandestini afric… - BristolComSense : RT @RadioSavana: Tutta Napoli in rivolta! La popolazione protesta in massa contro il lockdown. Alle 23.00 scatta l'ordinanza del coprifuoco… -